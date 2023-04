«Le crush s’arrête là» : La rupture est annoncée entre Messi et le PSG

Thibault Morlain

Une nouvelle fois décevant ce dimanche avec le PSG face à l’OL, Lionel Messi semble plus que jamais avoir la tête ailleurs. Alors que son avenir est incertain dans la capitale française, le départ de l’Argentin, en fin de contrat, se précise un peu plus chaque semaine. Aux yeux de Dominique Sévérac, il ne fait d’ailleurs aucun doute que l’histoire est terminée entre Messi et le PSG.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Lionel Messi est au coeur des débats. En fin de contrat au PSG, l’Argentin a une décision à prendre. Dernièrement, il était question d’une prolongation pour le septuple Ballon d’Or. Mais voilà que plus le temps passe, plus un départ de Messi semble se profiler. Annoncé de retour au FC Barcelone, le numéro 30 du PSG est de plus en plus critiqué à Paris, lui qui a notamment été sifflé par le Parc des Princes ce dimanche contre l’OL.

« Il n’aurait pas envie de prolonger au PSG qu’il ne s'y prendrait pas autrement »

Pour Le Parisien , Dominique Sévérac s’est confié sur Lionel Messi au PSG. Et pour lui, on assiste bien à la fin de l’histoire : « Il n’aurait pas envie de prolonger au PSG qu’il ne s'y prendrait pas autrement. Leo Messi est revenu de sélection argentine escorté d'un triplé, d'un air de fête dans un pays qui n'en finit plus et jamais de fêter son sacre mondial lors du tournoi au Qatar enlevé en décembre. Avec la tunique parisienne, il a livré une performance à l'opposé, ratant tout. Tellement ostensiblement et dans des proportions si gargantuesques pour un joueur de sa dimension, le plus grand de l'histoire, que la fatigue seule ne peut pas expliquer un tel marasme ».

