Mercato : Le PSG va pouvoir boucler un transfert surprise

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum est en train de retrouver des couleurs et du temps de jeu avec l’AS Rome. Un transfert définitif est d’ailleurs dans les tuyaux pour le milieu de terrain néerlandais pour l’été prochain, et une solution est d’ailleurs plausible pour rendre l’opération faisable sur le plan financier.

Après un exercice 2021-2022 très décevant sous la tunique du PSG, Georginio Wijnaldum faisait partie des éléments indésirables ciblés par Luis Campos qui a donc décidé de pousser le milieu de terrain néerlandais de 32 ans vers la sortie. Wijnaldum a donc finalement été prêté par le PSG du côté de l’AS Rome, avec une option d’achat de 8M€.

PSG : C’est terminé pour Lionel Messi https://t.co/61q9OP6GGh pic.twitter.com/mjAHFhRTME — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Le retour gagnant de Wijnaldum

L’ancien joueur de Liverpool avait démarré cette expérience italienne par un calvaire puisqu’il a été victime d’une fracture du tibia en août dernier, et il n’a pu faire son retour à la compétition qu’en février avec l’AS Rome. Depuis, Wijnaldum enchaine les matchs et pourrait donc relancer son avenir, lui qui était pourtant promis à un retour au PSG en fin de saison à cause de sa blessure.

Rome programme son transfert