OM : L’énorme coup de gueule de Boudjellal

Thibault Morlain

Ce samedi, Mourad Boudjellal a annoncé prendre une énorme décision. En effet, il a expliqué qu’il se mettait en retrait de ses fonctions de président du club de Hyères. Un choix très fort, notamment justifié par ce qui est arrivé il y a quelques mois face à l’OM. Un épisode qui reste d’ailleurs encore en travers de la gorge de Boudjellal qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.

Le 7 janvier dernier, l’OM s’imposait face au Hyères FC en Coupe de France (2-0). Une rencontre qui avait fait polémique. En effet, pour des raisons de sécurité, le match s’était joué à Martigues alors que Mourad Boudjellal voulait que la rencontre se déroule à Toulon. Les instances française en font finalement décidé autrement au grand dam du président de Hyères. C’est d’ailleurs en partie pour cela que ce samedi, Boudjellal a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions de président du club.

OM : Il annonce le transfert de Guendouzi https://t.co/bsn7HTv9uS pic.twitter.com/RM9a9ihuRP — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

« Face à un haut fonctionnaire qui a joué sa carrière au détriment du collectif… »

« Quand j'ai repris le club de Hyères avec Nicolas, avec Pierre et Mathieu il y a deux ans, j'avais plusieurs ambitions : on en a atteint une partie, qui était de faire une grande fête du football dans le Var. Mais face à un haut fonctionnaire qui a joué sa carrière au détriment du collectif, j'ai décidé non pas d’arrêter mais de dire que je ne mènerai pas la bataille l'année prochaine », a d’abord lâché Mourad Boudjellal en conférence de presse, rapporté par RMC .

« Une déception énorme »