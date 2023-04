Il tente un gros coup avec une star de l’OM et jubile

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’hiver dernier pour un montant record, Vitinha aura eu besoin de trois mois pour débloquer son compteur but. Depuis, le Portugais est mieux et son association avec Alexis Sanchez est en train de naître. Igor Tudor s’est satisfait du rendement de ses deux attaquants.

L’hiver dernier, lorsque l’OM a lâché 32M€ pour Vitinha, tout le monde pensait qu’Igor Tudor allait directement l’associer à Alexis Sanchez. Finalement, le technicien croate a lancé le Portugais contre Nice en mettant le Chilien sur le banc, ce qui n’a pas fonctionné. Ensuite, Vitinha aura rongé son frein pendant un moment, il aura fallu attendre le match contre l’ESTAC pour que les deux performent ensemble.

Vitinha relancé dimanche ?

Légèrement blessé, Vitinha n’a pas pu débuter contre l’OL. Néanmoins, Igor Tudor pourrait décider de lui faire confiance une nouvelle fois dimanche soir contre Auxerre, un match contre un mal classé qui paraît idéal pour que Vitinha enchaîne.

«Je suis très content d'eux»