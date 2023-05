Révolution totale à l’OM, le vestiaire se lâche

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après le départ de Jorge Sampaoli au début de l’été, Pablo Longoria a choisi Igor Tudor comme nouvel entraîneur. Les joueurs ont mis du temps avant d’assimiler pleinement cette méthode énergivore mais les résultats suivent. Néanmoins, Jordan Veretout assure qu’il y a encore quelques interrogations.

Il y a près d’un an, après une saison réussie où l’OM a fini 2ème de Ligue 1, Jorge Sampaoli décidait de quitter le club olympien. Igor Tudor est arrivé pour le remplacer et sa méthode a mis un peu de temps à être assimilée. Les résultats olympiens lors des matchs amicaux peuvent d’ailleurs le prouver…

L’OM a totalement changé de style

L’OM est passé d’un football de possession à un jeu beaucoup plus direct, basé sur le pressing haut et la défense en un contre un. Un style qui demande beaucoup d’engagement et de bagage physique. Mais l’OM a fini par appliquer cette méthode et cela se voit au niveau des résultats.

OM : Il vide son sac sur une légende https://t.co/6HjIspzXpJ pic.twitter.com/VlMgmKEbZM — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

«Si tu ne cours pas, tu n’existes pas»