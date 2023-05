Lâché par l'OM, il commet une grosse boulette

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti de l’OM l’été dernier, Arkadiusz Milik connaît une belle saison avec la Juventus. L’attaquant polonais devrait même être acheté définitivement par la Vieille Dame. Néanmoins, Milik ne fait pas tout parfaitement, en témoigne son pénalty totalement manqué contre Bologne. Massimiliano Allegri s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

Après un an et demi à l’OM, Arkadiusz Milik a quitté le club pour filer à la Juventus. Pas vraiment adapté au style mis en place par Igor Tudor, l’international polonais a été prêté avec option d’achat. La Vieille Dame est satisfaite de son rendement et sauf retournement de situation, Milik devrait rester en Italie.

Le pénalty totalement manqué de Milik

Même si son aventure avec la Juventus se passe bien, l’attaquant prêté par l’OM a encore des ratés. C’était le cas dimanche soir lors du match face à Bologne. Arkadiusz Milik a obtenu un pénalty qu’il a voulu tirer. Très adroit dans l’exercice avec l’OM, Milik a répété son traditionnel saut de cabri, en allant plus haut que d’habitude. Résultat, l’ancien marseillais est arrivé sans élan et a frappé au milieu, sur le gardien, sans réelle conviction.

«Cela arrive de faire des erreurs»