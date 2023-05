Mourinho au PSG, Riolo dénonce le «sketch»

Axel Cornic

L’avenir du poste d’entraineur au Paris Saint-Germain fait débat en ce moment, même si selon nos information Christophe Galtier devrait rester en place. L’un des derniers noms évoqués pour le remplacer est celui de José Mourinho, lassé par l’AS Roma et potentiellement prêt à rejoindre Luis Campos au PSG... ce qui ne serait pas forcément une excellente idée, à en croire Daniel Riolo.

Moins d’un an après son arrivée Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ. La deuxième partie de saison catastrophique du PSG a mis le technicien français face à un énorme flot de critiques et certains parlent déjà d’un avenir sans lui, avec RMC Sport qui a notamment évoqué des contacts entre Luis Campos et José Mourinho.

« Moi je n'y crois pas, mais... »

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Portugais n’est pas proche du PSG pour le moment, puisque Galtier a toujours la confiance des dirigeants. Pour Daniel Riolo, la piste Mourinho ne serait d’ailleurs pas une grande idée ! « Que Campos veuille Mourinho, certainement, mais je trouve que le message que t'envoies c'est : "je vais bosser avec mes copains, je vais chercher les vieux de la vieille, les vieilles recettes” » a-t-il expliqué, dans l’ After Foot de lundi soir. « Le jeu que tu vas proposer, tu sais que tu vas t'emmerder. En championnat, Mourinho est un peu rincé. Moi je n'y crois pas, mais Mourinho, ça lui permettrait de se relancer dans un club Ligue des Champions, de faire parler de lui et là au PSG, il y aura de quoi écrire un sketch par semaine ».

« Est-ce qu'au fond, c'est ce que veut vraiment la direction du PSG ? »