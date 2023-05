Mourinho au PSG, la presse italienne confirme

Axel Cornic

Les dernières semaines ont été critiques au Paris Saint-Germain et comme souvent, l’entraineur est le premier coupable. Moins d’un an après son arrivée, Christophe Galtier est en effet annoncé sur le départ et si selon nos informations il n’est pas dans un danger immédiat, certaines sources parlent d’une arrivée programmée de José Mourinho, vraisemblablement orchestrée par Luis Campos.

Comme après chaque désillusion européenne, le PSG est au centre d’innombrables rumeurs. C’est surtout le cas pour son entraineur, qui possède l’un des pires bilans depuis le début du projet QSI et qui pourrait bien être débarqué à moins d’un an de son arrivée, avec des noms prestigieux annoncés pour le remplacer.

Galtier reste au PSG

C’est le cas de José Mourinho, qui a souvent été lié au PSG depuis une dizaine d’année et l’arrivée des propriétaires qataris. Nous vous avons toutefois démenti cette piste sur le10sport.com, puisque Christophe Galtier reste pour le moment au centre du projet de Luis Campos, qui avait personnellement insisté pour l’avoir à Paris.

Aucun contact avec Mourinho