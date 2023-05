Un buteur recale le PSG et s’enflamme totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait fait le forcing pour tenter de recruter un grand buteur. Dans cette optique, le club de la capitale a tenté de boucler le transfert de Robert Lewandowski. En vain puisque l'international polonais a finalement signé au FC Barcelone. Un choix qu'il ne semble pas du tout regretter.

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier afin de remplacer Leonardo, Luis Campos a voulu frapper très fort. Dans cette optique, le Portugais souhaitait attirer un grand buteur et s'est rapidement tourné vers Robert Lewandowski qui avait fait part de son souhait de quitter le Bayern Munich. Néanmoins, le Polonais a opté pour le FC Barcelone où il confirme que ses qualités de finisseur peuvent s'exporter en dehors de la Bundesliga. Et visiblement, il ne regrette rien.

Neymar éjecté, le PSG va se faire recaler sur le mercato https://t.co/2aidMX80KS pic.twitter.com/A7Q6mHvmU9 — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Lewandowski ne regrette pas son choix

« Je vais super bien. Je suis très content. Nous avons une bonne chance de remporter le championnat et ce titre serait très, très important pour le club. C’est un processus qui est toujours en cours, mais nous sommes sur la bonne voie. J’espère que ce sera la première étape pour ensuite, je l’espère, gagner encore plus la saison prochaine », lance-t-il dans une interview accordée au média allemand Ran , avant d'être interrogé sur le fait de savoir s'il était heureux de voir à quel point il manquait au Bayern Munich.

«Je ne suis pas du genre à être jaloux»