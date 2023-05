Neymar - PSG : Sa décision est connue pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le départ de Lionel Messi semble désormais inéluctable, Neymar pourrait lui aussi plier bagage. Le Brésilien serait en tout cas disposé à changer de club, comme le souhaite le PSG depuis l’année dernière. D’ailleurs, la star auriverde de 31 ans aurait déjà les idées claires pour la suite de sa carrière.

La visite de quelques supporters devant le domicile de Neymar la semaine dernière pourrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir. En effet, alors que le PSG souhaite se séparer de son numéro 10, ce dernier serait désormais disposé à aller voir ailleurs, ne se sentant plus désiré dans la capitale. Une position confirmée par ESPN , ajoutant des précisions sur sa possible destination.

Neymar ne veut pas retourner au Brésil ou en Espagne

Malgré son récent passage au Brésil pour assister à une rencontre de Santos, et sa promesse de revenir un jour dans son club formateur, ESPN annonce que l’attaquant du PSG n’envisage pas de retourner au bercail pour l’heure. De plus, Neymar n’aurait pas l’intention de jouer pour un club espagnol autre que le FC Barcelone, qui n’est plus intéressé par ses services.

Vers une arrivée en Premier League ?

Son avenir pourrait donc s’écrire du côté de la Premier League, un championnat qui ferait de l’œil à Neymar alors que Chelsea, Newcastle ou encore Manchester United ont récemment été cités parmi les destinations possibles pour lui.