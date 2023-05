Deschamps au PSG ? La folle révélation

Hugo Chirossel

Près de cinq mois après la finale de la Coupe du monde perdue par l’équipe de France face à l’Argentine, Didier Deschamps était de retour au Qatar cette semaine. En effet, le sélectionneur des Bleus était à Doha, en compagnie de son adjoint Guy Stéphan. Il a d’ailleurs rencontré Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, mais pas pour succéder à Christophe Galtier.

Le 18 décembre dernier, l’équipe de France s’inclinait face à l’Argentine de Lionel Messi en finale de la Coupe du monde. Quelques mois après ce triste événement pour les supporters français, Didier Deschamps était de retour au Qatar en ce début de semaine.

Deschamps a rencontré Al-Khelaïfi au Qatar

En effet, comme l’indique L’Équipe , le sélectionneur de l’équipe de France était à Doha et a même été aperçu lors d’une discussion en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi. De quoi alimenter les rumeurs, dans un contexte où l’avenir de Christophe Galtier interroge. Didier Deschamps a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 et les chances de le voir sur le banc du PSG sont très faibles, voire inexistantes. D'autant plus que selon nos informations, le club de la capitale compte poursuivre avec son entraîneur actuel.

Il a assisté à un séminaire

Ce n’était d’ailleurs pas la raison de sa présence au Qatar. En effet, Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan ont participé à un séminaire afin de débriefer la Coupe du monde 2022, qui se tenait lundi et mardi. Un événement organisé par la FIFA et animé par Arsène Wenger, au cours duquel il a également été question de l’organisation du Mondial 2026.