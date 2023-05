PSG : Sur le départ, Neymar déjà recalé ?

Thomas Bourseau

Un temps réticent à l’idée de quitter le PSG, Neymar serait à présent prêt à tourner la page. Le FC Barcelone serait une option qu’il prendrait en considération, mais la réciproque ne serait pas vraie selon la presse étrangère.

Cette fois-ci, cela pourrait être la bonne pour Luis Campos. Le conseiller football du PSG aurait tenté de pousser Neymar vers la sortie l’été dernier, soit dès son incorporation dans l’organigramme du club parisien. Le résultat n’a pas été celui escompté par le dirigeant portugais. Et alors que Foot Mercato annonce que Campos reviendrait à la charge en mandatant notamment des agents pour faciliter son départ, la donne devrait changer pour cet été.

Neymar ouvert à un retour à Barcelone…

Selon les informations de Foot Mercato et d’ UOL Esporte, Neymar serait cette fois-ci enclin à l’idée de quitter le PSG. D’après ESPN , le Brésilien ne voudrait pas retrouver le football de chez lui et serait prêt à se lancer un nouveau challenge en Premier League. Pour autant, il n’écarterait certainement pas un retour en Espagne et au FC Barcelone, seule équipe de Liga dans laquelle il se verrait évoluer.

PSG : Il veut recruter Neymar, le transfert prend forme ! https://t.co/6G9kg6zUkM pic.twitter.com/SkL36EKCRX — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

