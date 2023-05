Mbappé - Haaland : Une légende réclame une folie sur le mercato

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé pourrait faire des ravages ensemble au PSG. L’éditorialiste Daniel Riolo a validé cette option en mars dernier. Pour Thierry Henry, il faut que les deux attaquants forment un trio avec Vinicius Jr.

Le mercato estival approche à grands pas et certains noms reviennent avec insistance sur le marcé comme Neymar et Lionel Messi. Quid de Kylian Mbappé ? Le10sport.com vous a affirmé le 7 mai dernier que le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera Parisien la saison prochaine. Alors que Daniel Riolo fantasme sur un duo d’attaquant entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland au PSG.

Mbappé et Haaland à Paris, Riolo dit oui

Néanmoins, il se pourrait que le PSG ne puisse pas parvenir à ses fins avec Erling Braut Haaland cet été. D’après The Athletic , Manchester City préparerait de nouvelles discussions avec le clan Haaland pour rallonger son contrat courant jusqu’en juin 2027. Le principal intéressé serait prêt à discuter d’un nouveau bail selon le média anglais.

«Vinicius Jr à gauche, Mbappé et Haaland en attaque»