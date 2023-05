Un crack lâche l’OM, il balance

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si l’OM s’installe sur le podium de la Ligue 1 depuis deux ans, une chose est souvent reprochée au club olympien : le faible nombre de joueurs qui sort du centre de formation. Niels Nkounkou était l’une des promesses de Marseille mais il a préféré signer son premier contrat professionnel avec Everton, le latéral de l’ASSE a expliqué pourquoi.

L’OM n’a jamais été un spécialiste de la formation. Hormis Samir Nasri, Maxime Lopez et Boubacar Kamara, peu de joueurs sont sortis du centre pour s’imposer en équipe première. Niels Nkounkou fait partie de ceux qui ont un temps été considérés comme des promesses avant d’aller voir ailleurs. Même si l’OM lui avait fait une offre de contrat professionnel, l’actuel joueur de l’ASSE, déjà auteur de six buts en même pas six mois, a préféré filer à Everton.

«J’ai reçu un coup de fil de Carlo Ancelotti et ça a tout changé»

« C’était particulier comme période car on arrivait à la fin de la saison qui s’était arrêtée à cause du covid, sans avoir pu jouer depuis plusieurs mois. J’avais pas mal de propositions pour signer mon premier contrat pro, à commencer par celle de l’OM bien sûr mais j’avais aussi Everton et plusieurs clubs français et étrangers. Mais un jour, j’ai reçu un coup de fil de Carlo Ancelotti et ça a tout changé. Il m’a parlé du projet sportif qu’il voyait pour moi, de comment il voulait me faire devenir un joueur de haut niveau. J’ai beaucoup apprécié son discours », a expliqué l’ancien joueur de l’OM dans un entretien accordé au site de la Ligue 2.

Nkounkou ne regrette pas son choix