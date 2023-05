Le PSG rêve d'un coup énorme, la signature est imminente

Benjamin Labrousse

Alors que la saison 2022/2023 approche de son terme, les cadors du football européen mettent en place leurs stratégies pour le mercato. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG s’était positionné sur Jude Bellingham du côté du Borussia Dortmund. Alors que le club parisien s’est rapidement fait distancer dans ce dossier, la pépite anglaise devrait très prochainement officialiser son départ vers le Real Madrid.

Le PSG n’aura pas tenu longtemps dans cette affaire. Le club parisien, comme de nombreux cadors européens, rêvait d’une possible signature de Jude Bellingham, 19 ans. Le milieu de terrain anglais impressionne de par la maturité de son jeu, et ce, malgré son jeune âge. De plus, le joueur du Borussia Dortmund possède déjà une certaine expérience, lui qui a disputé pas moins de 200 matchs en professionnel.

Le PSG et Nasser ont longtemps rêvé de Bellingham

En décembre dernier, alors que l’Angleterre s’apprêtait à affronter l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, le président qatari du PSG en personne était interrogé à propos de Jude Bellingham par la chaîne Sky Sports News . « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant » se réjouissait Nasser Al-Khelaïfi. De quoi se positionner vers un possible transfert ? « Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » .

Jude Bellingham au Real, c’est imminent !