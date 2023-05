Le mercato de Neymar est lancé, une opération improbable se précise

Axel Cornic

Arrivé en 2017 pour devenir la nouvelle star du Paris Saint-Germain, Neymar pourrait bien sortir par la petite porte. Le club ne voudrait en effet plus de lui et si l’été dernier le Brésilien s’était opposé à un départ, il envisagerait désormais cette option et certains intermédiaires de mercato sont déjà au travail pour lui trouver un nouveau point de chute.

On prend les mêmes et on recommence. Il y a un an, le PSG avait déployé l’artillerie lourde pour prolonger Kylian Mbappé et souhaitait ouvrir un nouveau cycle en se séparant notamment de certains indésirables. C’était le cas de Neymar, qui aurait notamment été proposé à Chelsea ou à Manchester City... sans succès.

Neymar prêt à quitter le PSG

L’un des principaux obstacles à ce départ était la volonté du joueur, qui fort d’un contrat jusqu’en 2027 ne voulait pas quitter le PSG. RMC Sport nous annonce ce mercredi que la situation aurait changé puisque Neymar serait ouvert à un départ, visiblement irrité par les décisions prises par les dirigeants et par les évènements des derniers jours.

La Premier League, seule solution ?

Mais ou pourrait aller la star de 31 ans, blessée à la cheville depuis février et possédant l’un des plus gros salaires au monde ? RMC Sport confirme le sentiment dominant, puisque la Premier League semble être la seule solution possible pour Neymar. La radio cite Chelsea ou encore Newcastle, qui n’ont pourtant pas bougé pour le moment.

