Neymar - Messi : Le chaos est total au PSG

Axel Cornic

L’élimination en Ligue des Champions et celle en Coupe de France, ainsi que les résultats catastrophiques en Ligue 1, ont lancé le Paris Saint-Germain vers une fin de saison explosive. Pour ne rien arranger, le club doit également gérer plusieurs polémiques est problèmes en parallèle et c’est notamment le cas avec ses deux stars, Lionel Messi et Neymar.

Comme après chaque désillusion européenne, la colère gronde au PSG et comme souvent, les dirigeants annoncent une grande révolution. Cette fois, le ménage pourrait toutefois être profond puisqu’il devrait toucher deux des plus grandes stars de l’effectif avec un Lionel Messi en fin de contrat et un Neymar qui reste l’un des premiers indésirables.

Messi, tout a changé en quelques mois

En ce qui concerne le septuple Ballon d’Or, une prolongation semblait possible à l’automne, comme nous vous l’avions expliqué sur le10sport.com. La situation a finalement évolué au fil de l’hiver et les évènements des dernières semaines semblent avoir définitivement acté le divorce entre Lionel Messi et le PSG.

Neymar prêt à se chercher un nouveau club

Pour Neymar, les choses sont plus compliquées. Le Brésilien possède en effet un contrat jusqu’en 2027 et son énorme salaire est un obstacle de taille. D’après les informations de RMC Sport , la volonté du PSG serait toujours de le vendre après l’échec de l’été dernier. Mais là aussi la situation a changé, puisque Neymar serait désormais ouvert à un départ !

Rien ne va plus avec le PSG