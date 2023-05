Mbappé va exulter, le PSG dégaine pour une star

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grand pas et comme souvent, le Paris Saint-Germain est le sujet principal des débats. En Italie, on annonce notamment que le club de la capitale devrait se mêler à la lutte pour s’attacher les services de Victor Osimhen, éblouissant cette saison avec le Napoli et pour lequel un transfert à 160M€ est déjà évoqué.

Avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG devra trouver d’autres joueurs pour accompagner Kylian Mbappé. Nous vous avons ainsi révélé sur le10sport.com que Luis Campos souhaite recruter Rafael Leao de l’AC Milan, qu’il a côtoyé par le passé au LOSC.

Mourinho est annoncé au PSG, il sort enfin du silence https://t.co/XUxFfVpniK pic.twitter.com/QVc5uGoAkO — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Osimhen, l’autre rêve du PSG

Il y a un autre ancien Lillois qui est annoncé dans le viseur du PSG ! D’après les informations de RMC Sport , Victor Osimhen serait la grande priorité du mercato parisien, lui qui cette saison totalise 28 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du Napoli. La tâche sera compliquée toutefois par la concurrence du Bayern Munich, de Manchester United ou encore de Newcastle.

Le PSG lui propose 10M€ par an