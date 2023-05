Le boss du PSG a un chouchou pour remplacer Galtier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier continue de faire parler, le PSG pourrait bien se mettre en quête d'un nouvel entraîneur pour le remplacer. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi apprécierait notamment grandement le profil de Thiago Motta qui réalise une belle saison avec Bologne.

Cet été, le PSG pourrait encore une fois initier de grands changements. Et pour cause, l'avenir de Christophe Galtier semble très incertain, notamment à cause de la seconde partie de saison plus que poussive. Le club de la capitale pourrait ainsi se mettre en quête d'un nouvel entraîneur.

Contraint par le fair-play financier, le PSG n'aura pas de grosse enveloppe cet été pour le mercatoLuis Campos est à l'affût des bonnes affaires et notamment des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Voici quelques pistes à l'étude... pic.twitter.com/oW5vZpNKqD — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Thiago Motta toujours apprécié par Nasser Al-Khelaïfi ?

Et selon les informations de Foot Mercato , Nasser Al-Khelaïfi apprécie grandement le profil de Thiago Motta. Les deux hommes sont en contact et le président du PSG a déjà essayé de l'attirer par le passé. L'Italien réalise une belle saison sur le banc de Bologne et il présente l'avantage de parfaitement connaître le club de la capitale où il a évolué entre janvier 2012 et juin 2018.

Pas de contact entre le PSG et Mourinho

En revanche, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'a eu aucun contact avec José Mourinho malgré les rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines. L'option la plus probable reste donc un maintien de Christophe Galtier sur le banc parisien.