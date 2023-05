Mbappé : Le Real Madrid a tout raté

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est une piste de longue date du Real Madrid. Par trois fois, le club merengue a manqué son coup avec le Français. En 2017, le Real Madrid n’a pas simplement vu la star du PSG lui passer sous le nez… Explications.

A l’été 2017, le Real Madrid venait de remporter son deuxième titre coup sur coup en Ligue des champions. Un troisième allait être attribué un an plus tard au club merengue, moment du départ de sa légende Cristiano Ronaldo. Afin de se préparer à l’après-Ronaldo, le comité de direction du Real Madrid avait tenté en août 2017 de recruter l’étoile montante du football français qu’était Kylian Mbappé à l’AS Monaco.

Kylian Mbappé a planté le Real Madrid en 2017…

Finalement, malgré un forcing auprès de l’ASM et du clan Mbappé, celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard faisait le choix de s’engager en faveur du PSG. Un camouflet pour le Real Madrid qui s’est planté à deux autres reprises pour Kylian Mbappé en 2021 et 2022. Et en 2017, une autre décision forte, a empêché le Real Madrid de recruter une référence du football européen à son poste.

