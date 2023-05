L’ASSE a reçu une aide inespérée pour boucler le coup de l’année

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'ASSE a réalisé un énorme coup en obtenant le prêt de Niels Nkounkou en provenance d'Everton. Installé au poste de piston gauche, le joueur formé à l'OM réalise une énorme seconde partie de saison, et a largement contribué au maintien acquis par les Verts. Et Wesley Fofana a bien aidé à boucler cette opération.

En grand danger après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a décidé de réaliser un énorme mercato d'hiver en recrutant plusieurs joueurs dont Niels Nkounkou, prêté par Everton avec une option d'achat estimée à 2M€. Le joueur formé à l'OM a changé la face de l'équipe de Laurent Batlles qui a finalement assuré son maintien avant la fin de la saison. Et pour recruter Niels Nkounkou, l'ASSE a pu compter sur l'aide d'un certain Wesley Fofana, formé chez les Verts et natif de Marseille, comme le joueur prêté par Everton.

2,5M€ arrive, un transfert crucial prend forme à l’ASSE https://t.co/JLA18WsDvA pic.twitter.com/qPGpG79wGb — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Fofana a conseillé Nkounkou

« C’est sûr que ça a été un gros plus pour moi de pouvoir lui parler mais ce n’est quand même pas lui qui a choisi pour moi (rires). J’aurais signé à Saint-Étienne dans tous les cas. Tout le monde connaît l’ASSE, tout le monde sait que c’est un grand club. J’ai sollicité Wesley pour connaître un peu l’état d’esprit dans le vestiaire car il est encore en contact avec plusieurs joueurs », lance-t-il dans une interview accordée au site de la Ligue 2 .

«Je n’ai eu que des échos positifs, ce qui a terminé de me convaincre»