Mourinho au PSG, la presse italienne vend la mèche

Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, José Mourinho pourrait enfin débarquer. Plusieurs médias français comme étrangers parlent en effet d’un intérêt concret pour l’actuel entraineur de l’AS Roma, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Selon nos informations, il n’y a eu toutefois aucune approche entre le PSG et l’entourage de Mourinho.

L’Italie semble commencer à lasser José Mourinho. Après avoir remporté une Ligue Europa Conference la saison dernière, le Portugais ne semble plus aussi motivé à l'AS Roma et des désaccords auraient eu lieu récemment avec les propriétaires américains du club.

PSG : Messi et Neymar bloquent le mercato de Mbappé https://t.co/1Rc3Mon6Ec pic.twitter.com/5JOzWNnuNh — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Mourinho en contact avec le PSG

Ainsi, La Gazzetta dello Sport annonce ce jeudi que Mourinho pourrait rebondir du côté du PSG, où il retrouverait notamment un Luis Campos avec lequel il a déjà travaillé par le passé. Des informations reprises par RMC Sport , qui a parlé de contacts entre le technicien portugais et le club parisien.

En Italie on dément, mais...