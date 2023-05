PSG : C’est terminé, le rêve de Mbappé s’est envolé

Thomas Bourseau

Après avoir dit non au Real Madrid à plusieurs reprises pour le PSG, Kylian Mbappé pourrait bien avoir laissé passer sa chance de vêtir la tunique merengue. En Espagne, il est spécifié que le Real Madrid serait passé à autre chose et notamment grâce à Vinicius Jr.

À trois reprises, le Real Madrid s’est planté pour Kylian Mbappé. En 2017, alors que le club merengue avait déroulé une première fois le tapis rouge à celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard en Russie, l’ex-joueur de l’AS Monaco voulait rester en France et a donc choisi le PSG. Au printemps 2022, Mbappé a privilégié une prolongation de contrat à Paris, jusqu’en 2025, et ce, bien qu’il ait fait le forcing auprès de sa direction à l’été 2021 pour aller voir ailleurs.

Vinicius Jr comble le Real Madrid

Ces dernières semaines, la presse espagnole a relancé le feuilleton Kylian Mbappé en expliquant que le joueur, par le biais de la Cadena SER, pourrait décider de tout plaquer au PSG à l’été 2024 en choisissant de ne pas activer l’option pour la dernière année de son contrat. Néanmoins, d’après SPORT , le Real Madrid aurait déniché en Vinicius Jr ce qu’il attendait de Kylian Mbappé. De quoi clore ce chapitre ?

«Le Real Madrid ne négociera pas avec le PSG»