Surprise, le remplaçant de Kylian Mbappé est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après avoir recalé le Real Madrid qui semblait pourtant très confiant quant à sa signature, Kylian Mbappé ne semble pas être regretté du côte de la capitale espagnole. Et pour cause, le club merengue s'appuie sur un fantastique Vinicius Junior depuis le début de la saison. Au point que le joueur du PSG soit totalement oublié.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé semblait très proche d'accepter l'offre du Real Madrid où il aurait pu signer libre. Un refus très mal vécu par le club merengue qui s'imaginait déjà pouvoir s'appuyer sur le crack de Bondy. Mais les Madrilènes ont rapidement digéré cet échec.

Vinicius a fait oublier Mbappé

Il faut dire que comme le rapporte SPORT , Vinicius Junior s'est imposé comme la grande star du Real Madrid, mais également comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Etincelant au poste auquel aurait pu évoluer Kylian Mbappé, le Brésilien a clairement fait oublier l'attaquant du PSG.

«Le Real Madrid ne négociera pas avec le PSG»