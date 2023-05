PSG : Une décision est prise, on connaît le prochain club de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option qu'il est le seul à pouvoir activer, Kylian Mbappé serait toujours dans le viseur du Real Madrid en vue de la saison prochaine, un an après avoir vu le crack de Bondy étendre son bail à Paris. Néanmoins, vue d'Espagne, il semble très peu probable que le club merengue accepte de négocier avec le PSG.

En fin de saison dernière, alors que son contrat arrivait à échéance, Kylian Mbappé semblait proche de s'engager avec le Real Madrid. Une signature libre qui aurait été une catastrophe pour le PSG qui a donc sorti le grand jeu pour offrir à son attaquant un contrat exceptionnel et donc le convaincre de prolonger à Paris. Néanmoins, s'il réalise une nouvelle saison impressionnante sur le plan individuel, le crack de Bondy ne peut que constater l'échec collectif du PSG. L'attaquant de l'équipe de France pourrait donc se poser des questions sur son avenir.

La bombe de la presse anglaise sur Mbappé

Et bien évidemment du côté du Real Madrid, on continue de suivre avec attention la situation de Kylian Mbappé. Mercredi, The Telegraph révélait ainsi que le club merengue avait l'intention de recruter l'attaquant du PSG et d'en faire le leader de son projet en vue de la saison prochaine. Mais du côté de l'Espagne, on se montre bien moins affirmatif.

«Le Real Madrid ne négociera pas avec le PSG»