Stupeur au PSG, Messi reçoit une nouvelle invitation

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi devrait quitter le PSG librement et gratuitement. Conscient de la situation de la Pulga, le FC Barcelone est en embuscade pour le rapatrier cet été. D'ailleurs, Eduard Romeu - vice-président économique blaugrana - a lancé un appel du pied à Leo Messi.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver d'accord avec Joan Laporta pour prolonger, et pourtant les deux hommes ont négocié pendant de longues semaines. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 35 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG.

Le Barça lance un nouvel appel du pied à Messi

Ayant signé un contrat de deux saisons au PSG, Lionel Messi quittera le club parisien pour 0€ cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Et il semblerait qu'une prolongation entre la Pulga et l'écurie rouge et bleu ne soit plus du tout d'actualité. Ce qui n'a pas échappé au FC Barcelone. En effet, les Blaugrana voit d'un très bon œil l'idée de rapatrier Lionel Messi librement et gratuitement à l'intersaison. Et alors que la Pulga a déjà reçu plusieurs appels du pied en provenance du Camp Nou, Eduard Romeu en a rajouté une couche ce vendredi matin.

«Un joueur du calibre de Messi est le bienvenu partout»