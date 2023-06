PSG : Riolo se paie Verratti pour son mercato

Thomas Bourseau

Malgré une récente prolongation de contrat, Marco Verratti pourrait bien changer d’air avant la fin du mercato. Le milieu de terrain du PSG fait tourner la tête de la Saudi Pro League, de quoi faire réagir, de manière sarcastique, Daniel Riolo. Explications.

Marco Verratti a certes prolongé son contrat au PSG cet hiver, le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2026. Néanmoins, L’Équipe évoquait en mai dernier des envies d’ailleurs du Petit Hibou, regrettant notamment un dégré de rigueur et d’investissements moindre depuis l’ère-Zlatan Ibrahimovic. Il était notamment question d’un intérêt de Verratti pour le Real Madrid afin d’y retrouver Carlo Ancelotti.

L’Arabie saoudite jette son dévolu sur Marco Verratti

Néanmoins, Marco Verratti n’a pas seulement été annoncé du côté du Real Madrid en cas de départ du PSG cet été. Les plus folles rumeurs ont fait surface pour alimenter le feuilleton Verratti. Un dossier qui n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo, habitué des constats critiques et tranchants envers Verratti depuis quelque temps maintenant.

«Les Saoudiens veulent Verratti ? Ah bon ? Mais je pensais que City…»