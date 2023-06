Verratti, Alexis Sanchez, Mbappé… Toutes les infos mercato du 28 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Al-Hilal débarque à Paris pour Verratti

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que des dirigeants du club saoudien d'Al-Hilal se trouvent actuellement à Paris dans le but de négocier un transfert de Marco Verratti. Aucune offre n'a pour le moment été formulée au PSG, mais le but serait de convaincre dans un premier temps le milieu de terrain italien.



Le PSG fixe un prix pour Verratti

La presse italienne réagit à son tour à cette piste Al-Hilal pour Marco Verratti, et Sport Mediaset indique que le PSG serait disposé à négocier pour un montant minimum de 80M€ alors que le milieu de terrain avait prolongé son contrat jusqu'en 2026 l'hiver dernier.



OM : C’est réglé à «75%» pour Alexis Sanchez

Désireux de faire prolonger au plus vite Alexis Sanchez qui arrive en fin de contrat, l'OM serait tout proche de toucher au but. Interrogé par La Provence , le journaliste d' ESPN Chili, Maks Cardena, dégage une tendance positive dans ce dossier : « Il ne quittera le club que s’il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un club meilleur que l’OM où il puisse être aussi important. Je pense qu’il y a 75 % de chances qu’il reste », explique-t-il.



OM : Sanchez dit non à l’Arabie Saoudite

Selon les révélations de L'EQUIPE , Alexis Sanchez serait également très courtisé en Arabie Saoudite où il aurait reçu une offre juteuse sur le plan financier, mais l'attaquant chilien n'est pas intéressé et donne sa priorité à l'OM. Il existe d'ailleurs des échanges quotidiens entre le clan Sanchez et la direction du club phocéen selon le quotidien sportif.



L'OM vise Ben Yedder et Balogun en attaque

L'EQUIPE annonce que l'OM vise un buteur pour épauler Alexis Sanchez la saison prochaine sur le front de l'attaque, et indique que les profils de Wissam Ben Yedder (32 ans, AS Monaco) et Folarin Balogun (21 ans, Arsenal) plaisent beaucoup à Pablo Longoria dans cette optique. Mais ces deux pistes devraient être compliquées sur le plan financier pour l'OM.



OM : Kondogbia arrive avec un gros salaire

L'EQUIPE confirme également dans ses colonnes du jour l'arrivée imminente de Geoffrey Kondogbia à l'OM, et le milieu de terrain français de l'Atlético de Madrid pourrait même débarquer dans les prochaines heures. Il devrait percevoir un salaire annuel avoisinant les 6,5M€ par an à l'OM, avec un contrat de trois ans + une année en option selon le quotidien sportif.



PSG : Un agent balance sur Mbappé au Real Madrid