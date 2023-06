Mercato : Deux buteurs XXL font fantasmer l'OM !

Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque de l'OM, Pablo Longoria estimerait qu'il doit recruter trois ou quatre nouveaux joueurs. Dans cette optique, le président marseillais aurait identifié plusieurs profils sur le marché, dont Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Folarin Balogun (Stade de Reims). Toutefois, ces deux cibles couteraient cher pour la direction de l'OM.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, l'OM voudrait frapper un grand coup pour renforcer son attaque. Selon les informations de L'Equipe , Pablo Longoria envisagerait de recruter trois à quatre joueurs offensifs cet été pour étoffer l'effectif de Marcelino, son nouvel entraineur.

L'OM s'intéresse à Ben Yedder et Balogun

D'après L'Equipe , Pablo Longoria aurait « passé en revue » de nombreux profils de joueurs, et notamment ceux de Wissam Ben Yedder et de Folarin Balogun, qui ont fait forte impression du côté de l'AS Monaco et du Stade de Reims lors de l'exercice 2022-2023. Toutefois, le président de l'OM serait confronté à un énorme obstacle pour ces deux transferts.

Ben Yedder et Balogun coutent cher