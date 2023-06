Vente OM : Il craque et balance tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux camps s'affrontent dans le dossier lié à la vente de l'OM. Ceux qui n'y croient pas du tout et ceux qui annoncent le départ imminent de Frank McCourt. Journaliste, Thibaud Vézirian est l'un de ceux qui évoquent une révolution à Marseille. Ce mardi, il a publié une lettre ouverte pour mettre les choses au clair.

Vendra ou ne vendra pas ? Pour l'heure, Frank McCourt n'a pas fait d'annonce officielle. Pour Jérôme Rothen, cela est suffisant pour dire que les rumeurs sur la vente de l'OM sont erronées. « L’attente des supporters est présente depuis X années. On entend que l’Arabie Saoudite qui arrive, il y a des journalistes qui se sont inventés des infos et ont mis ça dans la tête des supporters, mais pour l’instant ce n’est pas d’actualité » a-t-il déclaré sur RMC . Mais d'autres comme Thibaud Vézirian campent sur leurs positions et annoncent un changement imminent à l'OM.

« Une signature de fusion acquisition a eu lieu »

« Ça fait 2 ans et demi qu’une signature de fusion acquisition a eu lieu, qu’elle a été démentie puis finalement concrétisée par un retour en flamme soudain du club, inédit et surprenant, incompréhensible pour beaucoup… Mais l’époque actuelle nous envoie un trop plein d’infos, en permanence, directement dans nos cerveaux. Ça nous bloque, au point d’avoir rapidement la mémoire courte. Une info finit par en balayer une autre. Un cercle vicieux. Permanent (…) Mes preuves impliquent des gens de confiance, des familles, du travail, de la confiance… » a-t-il confié dans les colonnes de Team Football. Selon lui, ce n'est plus qu'une question de temps.

« Tout ça va arriver, c’est inéluctable »