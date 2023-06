Le premier coup de l’OM sur le mercato, c’est lui

Thomas Bourseau

Après avoir trouvé son entraîneur, l’OM semblerait avoir mis la main sur sa première recrue estivale : Geoffrey Kondogbia. Un accord contractuel aurait été convenu et il en serait presque de même avec l’Atletico de Madrid pour son transfert.

Depuis vendredi dernier, l’OM tient officiellement le successeur d’Igor Tudor en la personne de Marcelino. Et pour lancer l’ère de l’Espagnol, qui d’autre qu’un joueur qu’il a eu sous ses ordres par le passé : Geoffrey Kondogbia semble être en route.

L’OM s’est mis d’accord avec Geoffrey Kondogbia

El Chiringuito a confié dans la nuit de lundi à mardi que Geoffrey Kondogbia disposait d’un bon de sortie de la part de l’Atletico de Madrid. Et à en croire Fabrizio Romano, l’OM aurait d’ores et déjà saisi l’opportunité en se mettant d’accord avec l’ancien joueur de Lens et de Monaco pour un contrat de trois saisons avec une quatrième en option.

Un transfert à 7M€ pour Kondogbia