Il veut signer à l’OM, c’est imminent !

Maintenant que l’OM a trouvé son nouvel entraîneur, Pablo Longoria peut passer à l’action sur le marché des transferts. La première recrue de Marseille pourrait être Geoffrey Kondogbia. Les discussions entre le club olympien et l’Atlético de Madrid sont proches d’aboutir, il veut rejoindre l’OM. Kondogbia devrait signer pour 7M€.

Vendredi dernier, l’OM a enfin bouclé l’arrivée de son nouvel entraîneur. Après les rumeurs Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, c’est Marcelino qui a finalement été nommé coach du club olympien. Désormais, le mercato de l’OM va pouvoir démarrer. Et la première recrue serait proche de s’engager avec Marseille.

Voilà plusieurs jours que l’OM s’intéresse à Geoffrey Kondogbia. Le milieu de l’Atlético de Madrid est en passe de quitter les Colchoneros et d’après les informations de Fabrizio Romano, l’OM serait entré dans les dernières discussions avec le club madrilène qui souhaite s’en séparer.

Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised 🚨🔵 #OMKondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI