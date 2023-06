Mbappé l’attend au PSG, une offre de 70M€ est lâchée

Hugo Chirossel

Bien que son avenir interroge ces dernières semaines, Kylian Mbappé est jusqu’à preuve du contraire toujours un joueur du PSG. Et un des objectifs des dirigeants parisiens lors de ce mercato estival est de recruter un attaquant complémentaire avec l’international français. En ce sens, la piste menant à Harry Kane a été évoquée, un dossier dans lequel le Bayern Munich serait passé à l’action.

Avant que le feuilleton sur son avenir ne reparte de plus belle, le PSG s’était lancé à la recherche d’un attaquant afin d’épauler Kylian Mbappé et lui permettre d’évoluer dans sa position préférentielle, excentré sur le côté gauche. Un profil qui, même si l’international français est amené à s’en aller cet été, sera quoi qu’il arrive utile pour le club de la capitale. En ce sens, plusieurs pistes sont explorées par les dirigeants parisiens.

PSG : Une opération XXL est confirmée pour Neymar https://t.co/05tXPBwYvk pic.twitter.com/ZEU5DXH1h4 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Le Bayern Munich a offert 70M€ pour Kane

Après avoir essuyé le refus de Marcus Thuram, qui devrait finalement s’engager en faveur de l’Inter Milan, le PSG a d’autres options, comme Randal Kolo Muani ou bien Victor Osimhen. Mais comme l’indiquait Le Parisien , c’est Harry Kane qui serait la piste privilégiée par le club de la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international anglais, meilleur buteur de l’histoire des Three Lions , pourrait être amené à s’en aller cet été. Un dossier dans lequel il faut traiter avec Daniel Levy, président des Spurs et réputé très dur en affaires.

Tottenham demande 115M€