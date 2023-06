Mercato : Le RC Lens prépare un transfert historique

Benjamin Labrousse

Après une saison plus que réussie, le RC Lens s’apprête à connaître un mercato estival mouvementé. Car après les envies de départ du buteur Loïs Openda, c’est désormais le capitaine Seko Fofana qui se trouve sur le départ. L’Ivoirien est dans le viseur de l’Arabie Saoudite, et possède un bon de sortie de la part des dirigeants lensois.

Le mercato estival s’emballe pour Lens. Deuxièmes de Ligue 1, les Sang et Or doivent impérativement se renforcer cet été dans l’optique de rester performants en championnat, mais également dans l’optique de créer quelque chose d’intéressant en Ligue des Champions. Mais les Lensois pourraient perdre deux de leurs meilleurs éléments dans les prochaines semaines. En effet, Loïs Openda est très courtisé en Italie et en Allemagne, tandis que Seko Fofana fait l’objet d’une très belle offre en provenance d’Arabie Saoudite.

Seko Fofana vers Al-Nassr pour 40 M€ ?

Prolongé en août dernier jusqu’en 2025, Seko Fofana pourrait donc quitter le RC Lens cet été. Le milieu de terrain de 28 ans a récemment vu le club saoudien d’Al-Nassr se positionner à son sujet. Réceptif à l’idée de rallier l’Arabie Saoudite, Seko Fofana pourrait se laisser tenter par ce nouveau challenge. RMC Sport précise ce mercredi qu’un salaire pouvant aller de 10 à 15 M€ attendrait le capitaine du RC Lens à Al-Nassr. Le club lensois pourrait donc conclure la plus belle vente de son histoire alors que le média avance un potentiel montant de 40 M€ dans cette opération.

Seko Fofana possède un bon de sortie en cas d’offres supérieures à 30 M€