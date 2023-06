Coup de théâtre pour une star du RC Lens, un accord est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélation de cette saison de Ligue 1, Loïs Openda pourrait ne pas avoir l'occasion de confirmer la saison prochaine. Le buteur belge ne manque pas de prétendants lors de ce mercato estival et un accord aurait été trouvé avec le Napoli. Reste à convaincre le RC Lens, qui réclamerait la somme de 50M€.

Auteur de 21 bus en Ligue 1 cette saison, Loïs Openda a été l'un des grands bonhommes de cette saison du côté du RC Lens. Le buteur belge est parvenu à faire l'unanimité en très peu de temps et à obtenir l'adhésion du public. Mais seulement un an après son arrivée en France, Openda pourrait changer d'air lors du prochain mercato. Le RB Leipzig serait venu aux renseignements et aurait même proposé près de 30M€. « Mon agent s'occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore » avait répondu Openda dans un entretien à L'Equipe.

Le RC Lens lâche une bombe pour ce transfert en Arabie Saoudite https://t.co/XuWOdix2xI pic.twitter.com/ZdzVSYZcJM — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Le RB Leipzig longtemps en pole dans ce dossier

Pendant longtemps, le club allemand était idéalement placé dans ce dossier, même si aucun accord n'avait été trouvé avec le RC Lens. Gourmande, l'équipe nordiste réclame près de 50M€, cequi pourrait être un record. Mais à en croire la presse italienne, un autre cador aurait débarqué dans ce dossier. Il s'agirait du Napoli.

Un accord avec le Napoli ?