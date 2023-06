Mercato : Une star à l’OM ? C’est fait à «75 %» !

Thomas Bourseau

Satisfait de sa vie à Marseille, mais pas de l’ambition sportive de l’OM, Alexis Sanchez attendrait un signe d’un gros club européen sur le mercato. Néanmoins, à ce jour, il y aurait 75 % de chances qu’il appose sa signature sur un nouveau contrat à l’OM.

Alexis Sanchez a flambé à l’OM pendant l’intégralité de l’exercice, retrouvant son meilleur niveau affiché à Arsenal et au FC Barcelone. Du haut de ses 34 ans, le Chilien n’est clairement pas rassasié et ne cherche qu’une chose : gagner, comme il l’avait affirmé cet hiver après l’élimination surprise face à Annecy en 1/4 de finale de Coupe de France. Et ce point sportif est primordial dans la décision finale de Sanchez au sujet de son avenir.

Alexis Sanchez attend une offre d’un gros d’Europe

Contractuellement lié à l’OM jusqu’au 30 juin prochain, Alexis Sanchez se poserait de sérieuses questions sur la suite de sa carrière et attendrait même une offre de dernière minute d’un club européen huppé selon Claudio Ortega, journaliste d’ Emol . « Honnêtement, il y a beaucoup de mystère. Si vous n’avez pas répondu à la proposition marseillaise, c’est que vous êtes indécis et que vous attendez une opportunité de marché. Selon certaines sources, il y a une certaine illusion d’avoir une proposition fracassante pour une dernière chance dans un club européen« Alexis est satisfait de sa vie à Marseille, même s’il estime que l’ambition lui manque un peu ».

Mercato : L'OM se lance dans une bataille à 40M€ https://t.co/mY8UfGXs1O pic.twitter.com/BNeEbRi0PP — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

«75 % de chances qu’il reste»