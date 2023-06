Transfert imminent à l'OM, il va toucher le jackpot

Amadou Diawara

Pour combler Marcelino sur le mercato, Pablo Longoria devrait boucler le transfert de Geoffrey Kondogbia dans les prochaines heures. Pour convaincre le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, le président de l'OM aurait proposé un contrat de trois saisons, plus une en option, avec un salaire avoisinant les 6,6M€ brut annuels.

Pour remplacer Igor Tudor, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Alors que son nouvel entraineur vient d'arriver à l'OM, le président phocéen aurait déjà déniché sa première recrue.

Un contrat de trois ans attend Kondogbia à l'OM

Selon les informations de L'Equipe , le transfert de Geoffrey Kondogbia à l'OM serait imminent. La direction marseillaise espérerait même boucler cette opération dans les prochaines heures, voire ce vendredi au plus tard. Arrivant de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia devrait toucher le pactole à l'OM.

Kondogbia au top des salaires à l'OM