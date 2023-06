Mbappé : Le PSG les a traumatisés, c’est le silence radio

La rédaction

Tous les débats tournent actuellement autour de l’avenir de Kylian Mbappé, qui est plus flous que jamais. L’attaquant a en effet douché les espoirs du Paris Saint-Germain en annonçant sa volonté de ne pas prolonger son contrat, ce qui est synonyme d’un départ libre en juin 2024. A Doha on veut à tout prix éviter une telle catastrophe et un transfert pourrait donc se boucler dans les prochaines semaines…

Il y a un an, le PSG réalisait un véritable exploit en retenant Kylian Mbappé, que tout le monde voyait déjà au Real Madrid. Mais voilà que le fantôme d’un départ libre revient planer sur le Parc des Princes, puisque Mbappé a annoncé ne pas vouloir poursuivre son aventure parisienne au-delà de juin 2024.

Le Real Madrid surveille...

D’après les informations d’ ESPN , le Real Madrid observerait attentivement la situation, surtout depuis le départ de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite. Pourtant, les Merengue semblent jouer la montre, se pensant en position de force dans ce dossier. En effet, c’est le PSG qui doit absolument boucler un transfert, s’il souhaite toucher un minimum d’argent d’un éventuel départ de Mbappé.

Mais refuse de s’exprimer

Mais ESPN nous apprend surtout qu’au Real Madrid on aurait passer un message clair en interne : pas question d’évoquer publiquement la situation de Kylian Mbappé, encore moins un éventuel transfert. L’échec de l’été dernier ne semble toujours pas avoir été digéré par le club madrilène, qui souhaiterait cette fois attendre d’être vraiment sur de rafler la mise avant de dire quoi que ce soit.

« Je suis proche du Real, ils n’ont pas d’argent »