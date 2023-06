Benzema : Une star donne sa réponse au Real Madrid

Thomas Bourseau

Certes, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid pour oublier Karim Benzema. Néanmoins, la presse italienne a dernièrement fait état d’un intérêt madrilène pour Sadio Mané. L’attaquant du Bayern Munich a mis fin au suspense.

Le départ de Karim Benzema du Real Madrid a surpris son monde, et le Ballon d’or 2022 en personne le premier. En effet, bien qu’il fut question d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024, Benzema a quitté le club merengue en tant qu’agent libre cet été pour s’engager en faveur d’Al-Ittihad, club saoudien basé à Djeddah. Lors de sa conférence de presse d’adieu, Benzema avouait avoir initialement songé à prendre sa retraite au Real Madrid, mais que cela n’a pas pu se faire.

En plus de Mbappé, le Real Madrid pense à Mané pour remplacer Benzema

Le remplaçant naturel de Karim Benzema au Real Madrid semble se nommer Kylian Mbappé. Néanmoins, à la mi-juin, le journaliste italien Rudy Galetti faisait savoir que Sadio Mané était une option prise en considération par le comité de direction du Real Madrid, d’autant plus que le Bayern Munich aurait placé une étiquette de vente sur le dossier Mané pour une somme comprise entre 25 et 30M€.

«Si tout se passe bien, je reviendrai au Bayern»