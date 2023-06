Mbappé : Le PSG s’en va en guerre avec le Real Madrid

Thomas Bourseau

Le Real Madrid serait en quête du successeur de Karim Benzema et ferait de Kylian Mbappé sa grande priorité. Néanmoins, le combat entre le PSG et le club merengue ne se limiterait pas à Mbappé. Explications.

Sur le marché des transferts, il semblerait que les routes du PSG et du Real Madrid se croisent à nouveau. Et c’est une nouvelle fois en raison, en partie, du feuilleton Kylian Mbappé. De par sa décision de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Mbappé aurait été placé sur la liste des transferts par son club, et le Real Madrid mènerait la danse selon ESPN , tant le joueur et le club merengue seraient emballés par cette collaboration dès cet été.

Le Real Madrid veut Mbappé…

Cependant, le Real Madrid se préparerait à toute éventualité. En cas d’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le comité de direction de la Casa Blanca aurait pris le soin de cocher trois noms sur sa short-list afin de renforcer le secteur offensif de Carlo Ancelotti.

Le PSG se lâche sur le feuilleton Mbappé https://t.co/sHoAZDwv78 pic.twitter.com/CRvyp2tzcy — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Les deux clubs suivraient les mêmes attaquants