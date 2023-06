PSG : Il vend la mèche pour le prochain buteur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un nouveau buteur de renom pour compléter son secteur offensif, le PSG a coché plusieurs noms à cet effet, et notamment ceux d’Harry Kane et Victor Osimhen qui reviennent avec insistance. Mais ces deux pistes semblent encore loin d’être conclues pour le club de la capitale si l’on en croit les révélations du journaliste Fabrizio Romano.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG est à la recherche d’un nouveau numéro 9 en vue de la saison prochaine. Une demande qui avait notamment été formulée par Kylian Mbappé il y a déjà plusieurs mois, lors d’un rassemblement en équipe de France, avec la fameuse polémique du pivot gang. Les désirs de l’attaquant tricolore ont été entendus par le PSG, et Luis Campos se met donc en quête d’un transfert XXL à ce poste pour cet été.

Harry Kane bloqué par Tottenham

La piste Harry Kane (29 ans) fait partie des options à l’étude dans l’esprit du conseiller sportif du PSG. Mais Tottenham ne semble pas vraiment enclin à laisser filer son serial au buteur, très courtisé en cette période de mercato : « Levy veut garder Harry Kane et qu'il n'est jamais facile de négocier avec lui. Levy rêve toujours que Kane soit au club à long terme et il fera donc tout ce qu'il peut pour le garder », a lâché le journaliste Fabrizio Romano dans sa chronique sur Caught Offside au sujet d’Harry Kane.

« Le PSG est favori pour Osimhen »