PSG - Verratti : Il réclame deux transferts cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’écurie saoudienne d’Al-Hilal, Marco Verratti pourrait quitter le PSG avant la fin du mercato estival. Mais Jérémy Ménez, qui a côtoyé le milieu de terrain italien pendant deux saison au Parc des Princes, insiste pour qu’il reste et réclame deux renforts pour l’épauler dans l’entrejeu.

Marco Verratti et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme l’a révélé L’EQUIPE ces derniers jours, une délégation d’Al-Hilal a été envoyée à Paris afin de négocier un transfert du milieu de terrain du PSG. Malgré sa prolongation de contrat actée en décembre dernier jusqu’en 2026, Verratti pourrait donc quitter le PSG cet été en cas de grosse offre. Et son départ ne plairait pas forcément à tout le monde…

PSG : Une folie à plus de 80M€, c’est imminent https://t.co/rx9ENd8u3u pic.twitter.com/55gMwLwFlN — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

« Il n’a pas été aidé »

Interrogé au micro de RMC Sport , l’ancien attaquant du PSG Jérémy Ménez, qui a côtoyé Marco Verratti entre 2012 et 2014 au Parc des Princes, assure sa défense face aux critiques : « J'ai joué avec lui pendant trois ans, je sais de quoi il est capable. Si on regarde ses prestations sur le terrain ces deux dernières années, on a de quoi être déçu. Mais il n'a pas été aidé par les milieux qui ont joué avec lui », estime Ménez. Et plutôt que d'accepter de laisser partir Verratti cet été, il a une autre idée pour le mercato.

Ménez réclame du renfort au milieu