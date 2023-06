Mercato : L'OM a bouclé un gros coup, il confirme

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attendu dans les prochains jours pour valider sa visite médicale, Geoffrey Kondogbia sera donc la première recrue du mercato estival à l’OM. Un renfort de grande qualité dans l’entrejeu phocéen selon Jean-Louis Garcia, ancien mentor de Kondogbia au RC Lens, qui valide ce choix de la part de l’OM.

Ce n’est plus un secret pour personne, Geoffrey Kondogbia (30 ans) sera, sauf énorme rebondissement de dernière minute, la première recrue de l’ère Marcelino à l’OM. Un accord a été trouvé entre le club phocéen et l’Atlético de Madrid pour un transfert avoisinant les 8M€, et Kondogbia passera sa visite médicale dans les prochains jours avant d’officialiser son arrivée à l’OM.

« Tout est réuni pour qu’il s’impose à l’OM »

Interrogé par La Provence, son ex-entraîneur au RC Lens, Jean-Louis Garcia, valide ce recrutement de Kondogbia : « Toutes les conditions sont réunies pour qu'il s'impose à l'OM s'il est bien physiquement et dans sa tête. Il a un sacré CV et n'est pas passé par des clubs de branquignols ! N'oublions pas qu'à un moment, il figurait dans des plans de l'équipe de France. Il était formaté pour jouer en Ligue 1 », estime Garcia.

« Très attiré par son profil »