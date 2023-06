Mercato : L’OM boucle un très joli coup, ils confirment

Jean de Teyssière

Mercredi, la presse annonçait qu'un accord entre l'Atlético de Madrid et l'OM avait été trouvé concernant le transfert du milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia. Une entente autour de 8M€ est évoquée et l'international centrafricain va retrouver une tête qu'il connaît bien : Marcelino. Le futur entraîneur de l'OM l'avait eu sous ses ordres à Valence et les deux hommes s'entendent très bien. Pour le reste, ceux qui ont connu Geoffrey Kondogbia sont ceux qui en parlent le mieux, et l'OM semble avoir fait une très bonne pioche.

Geoffrey Kondogbia a commencé très tôt et a signé son premier contrat professionnel à 17 ans, avec le RC Lens. Le natif de Nemours goutte peu à la Ligue 1 puisque le club lensois est relégué à l'issue de la saison 2009-2010. Il part ensuite en Espagne et fait ses classes hors de France, joue à 5 reprises avec le maillot bleu en match amical avant de choisir la Centrafrique, pays de ses parents. Arrivé à l'Atlético de Madrid en 2020, l'international centrafricain va donc quitter le club espagnol pour rejoindre l'OM.

« Il a une très bonne relation avec Marcelino »

Le sélectionneur de la République centrafricaine, Raoul Savoy connaît bien le futur joueur de l'OM, Geoffrey Kondogbia et estime, dans les colonnes de La Provence que : « Geoffrey a une très bonne relation avec Marcelino, il avait pris beaucoup de plaisir avec lui à Valence, avait gagné la coupe d'Espagne. C'est très positif qu'il le rejoigne. Si on lui fait confiance et qu'il est au meilleur de sa forme, c'est un très, très bon milieu de terrain. »

L’OM prêt à piller le RC Lens, la réponse tombe https://t.co/FJNB1uYLk5 pic.twitter.com/LMSD0D0Eht — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

« Toutes les conditions sont réunies pour qu'il s'impose à l'OM »