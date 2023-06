Mercato : L’OM tente un coup incroyable

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, l’OM a considérablement avancé dans son mercato estival en annonçant premièrement la venue du nouvel entraîneur Marcelino, puis en bouclant la signature du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. Mais les dirigeants du club phocéen ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et auraient désormais comme cible le latéral Portugais de Valence Thierry Correia.

Il y a plusieurs semaines, le président de l’OM Pablo Longoria tirait un bilan morose du dernier match de la saison du club marseillais face à Ajaccio (1-0). « La fin de la saison n'est pas plaisante. Se permettre ce final, c'est quelque chose d'étonnant mais qui va avoir quelques conséquences » , déclarait ainsi l’Espagnol dans des propos relayés par le Figaro . Depuis, l’OM a clairement avancé. En annonçant rapidement le successeur d’Igor Tudor en la personne de Marcelino sur le banc marseillais, Marseille s’est donné de l’air avant de se concentrer sur les matchs de barrage pour la Ligue des Champions qui auront lieu début août.

Geoffrey Kondogbia va signer à l’OM

Après avoir annoncé officiellement la venue de Marcelino il y a quelques jours, le club marseillais devrait en faire de même pour sa première recrue estivale. En effet, Geoffrey Kondogbia devrait s’engager à l’OM dans les prochaines heures. Le milieu de terrain centrafricain de 30 va signer à Marseille contre 8 M€ et ce, jusqu’en 2027. Le joueur de l’Atlético Madrid est bien connu de Marcelino et de Pablo Longoria puisque les deux hommes l’ont connu à Valence lorsque Kondogbia évoluait sous les couleurs du club Che (2017-2020).

L’OM s’intéresse à Thierry Correia