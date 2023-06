L’OM rêve de deux buteurs, c’est la douche froide

Hugo Chirossel

Alors que Marcelino a pris la succession d’Igor Tudor, l’OM a plusieurs chantiers dont il doit s’occuper lors du mercato estival. L’un d’eux concerne l’attaque, secteur dans lequel, en attendant l’issue du dossier Alexis Sanchez, le club marseillais ne compte qu’un avant-centre de métier, Vitinha. Dans cette optique, le club marseillais s’intéresserait à Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun, deux pistes qui ne seraient en réalité pas d’actualité.

Arrivé l’été dernier après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est rapidement imposé comme un élément indispensable à l’OM. La question est désormais de savoir si l’international chilien sera toujours là la saison prochaine. L’attaquant âgé de 34 ans s’était engagé pour un an, plus une année supplémentaire en option. Comme l’indique L’Équipe ce mercredi, les discussions se poursuivent entre Alexis Sanchez et la direction marseillaise. Des échanges qui seraient positifs, mais ce n’est pas encore assuré que l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone soit un joueur de l’OM à la reprise.

OM : C’est confirmé, la première recrue arrive ! https://t.co/cqTQXQIeVd pic.twitter.com/9iiAmB40FA — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

L’OM à la recherche d’attaquants

L’issue de ce dossier sera importante, au vu de la place qu’occupe Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille, mais également dans l’optique de construire l’effectif de la saison prochaine. Car Marcelino, qui a pris la succession d’Igor Tudor, est un grand adepte du 4-4-2 et l'OM est donc à la recherche de plusieurs attaquants sur le marché des transferts. À l’heure actuelle, en attendant de connaître la décision d’Alexis Sanchez, le club marseillais ne compte qu’un seul avant-centre de métier : Vitinha.

Les pistes Balogun et Ben Yedder tombent à l’eau