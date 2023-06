L'OM prépare une grosse surprise !

Hugo Chirossel

Après avoir évolué pendant une saison sous les ordres d’Igor Tudor, les joueurs de l’OM vont devoir s’adapter à un nouveau système, celui de Marcelino. Le technicien espagnol de 57 ans est un grand adepte du 4-4-2 et les dirigeants marseillais prennent donc cela en compte pour le mercato estival. Mais les Olympiens se baseraient également sur un autre système de jeu.

En fin de contrat, Alexis Sanchez n’est pas encore certain de poursuivre son aventure avec l’OM. Les discussions se poursuivent entre l’international chilien et les dirigeants marseillais. Des échanges qui seraient positifs comme l’indique L’Équipe ce mercredi, mais ce dossier n’a pas encore rendu son verdict. À l’heure actuelle, l’OM n’a qu’un seul attaquant de métier au sein de son effectif : Vitinha. Ce qui est un problème pour l’Olympique de Marseille, Marcelino étant un adepte du 4-4-2.

L’OM en quête d’attaquants pour Marcelino

Pour satisfaire les exigences et les préceptes de son nouvel entraîneur, l’OM est donc en quête d’attaquants sur le marché des transferts. En ce sens, d’après les informations de L’Équipe , les Olympiens s’intéresseraient notamment à Wissam Ben Yedder (32 ans) et Folarin Balogun (21 ans). Seul problème, le salaire de l’attaquant de l’AS Monaco est très élevé, et en ce qui concerne l’international américain d’Arsenal, c’est l’indemnité de son futur transfert qui risque de poser un problème à l’OM.

Le 4-2-3-1 également étudié