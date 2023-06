Le verdict tombe pour une vente improbable de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé l’été dernier après des mois de rumeurs, Ruslan Malinovskyi vit des débuts contrastés avec l’OM. L’international ukrainien a mal fini la saison, à tel point que son avenir pose déjà question. Pour autant, le club olympien n’envisagerait absolument pas de s’en séparer sur ce mercato hivernal.

Déjà réclamé l’été dernier, Ruslan Malinovskyi aura attendu cet hiver pour s’engager avec l’OM. L’international ukrainien avait plutôt bien démarré son aventure olympienne mais les choses ont fini par se compliquer. Pas dans le ton physiquement, Malinovskyi a même affiché des lacunes techniques étonnantes vu son profil et les qualités qu’on lui connaît. De là à partir dès cet été ? L’OM n’en est pas encore à ce stade.

L’OM ne veut pas vendre Malinovskyi

A en croire les informations de Foot Mercato , Ruslan Malinovskyi ne serait pas sur le départ. Son option d’achat se déclenche seulement cet été et l’OM ne veut pas encore s’en séparer, même si Igor Tudor, qui avait un dispositif taillé pour lui, a claqué la porte. Rien ne dit pour autant que Malinovskyi ne sera pas performant avec Marcelino. Après six mois dans la cité phocéenne, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame a eu le temps de s’adapter et les résultats se verront peut-être la saison prochaine sur le terrain.

Déjà conquis par Marseille