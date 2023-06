PSG : Il lâche déjà l’affaire pour Mbappé

Alors que le PSG travaille sur son mercato, Kylian Mbappé est venu mettre de l’huile sur le feu en annonçant à sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat. Plusieurs clubs pourraient espérer se l’offrir mais Manchester United n’en fait pas partie. Sauf vente, Erik ten Hag assure qu’il ne pourra pas faire de folies.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. L’attaquant du PSG a récemment communiqué à ses dirigeants sa volonté de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025 alors qu’une clause le lui permettait. Un gros coup dur pour le PSG qui pensait pourtant avoir fait le plus dur la saison passée.

Forcément, plusieurs prétendants ont songé à tenter leur chance. Le Real Madrid et Liverpool sont les deux clubs les plus cités mais Manchester United pourrait aussi y prétendre. L’attaquant du PSG a toujours affiché son rêve de jouer au Real Madrid mais la situation est toujours délicate. Suffisant pour que Manchester United tente sa chance ?

Erik ten Hag has been told he has no more than £100m to spend on his Man United squad this summer unless he is able to sell players 💸 pic.twitter.com/Po4Xnk73EL