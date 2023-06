Le PSG loupe un grand entraîneur, un transfert capote

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais d'ici peu, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG. Après seulement un an, il va être remercié et c'est Luis Enrique qui devrait le remplacer. Initialement, le club de la capitale voulait nommer Julian Nagelsmann, mais ça s'est finalement soldé par un échec avec l'Allemand. Et voilà que cela a par la même occasion fait capoter d'autres dossiers à côté au PSG.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG s'est lancé à la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier. L'élu devrait finalement s'appeler Luis Enrique. Mais les premiers plans parisiens ne menaient pas à l'Espagnol. En effet, les discussions étaient bien avancées avec Julian Nagelsmann, ex-entraîneur du Bayern Munich et aujourd'hui libre. L'arrivée de l'Allemand semblait en bonne voie avant de finalement avorter. Nagelsmann ne sera donc pas sur le banc du PSG la saison prochaine et avec cet échec, un joueur aurait finalement abandonné l'idée de rejoindre les champions de France.

Le PSG laisse échapper Nagelsmann... et Gündogan

Ce joueur, c'est Ilkay Gündogan. Auteur d'une énorme saison avec Manchester City, l'Allemand était l'une des grosses occasions à saisir sur le marché des transferts. En fin de contrat, le joueur de Pep Guardiola était libre de s'engager avec le club de son choix et c'est finalement le FC Barcelone qui a réalisé le très gros coup. L'Allemand s'est ainsi engagé avec le club catalan, recalant à cette occasion d'autres prétendants. L'Arabie Saoudite voulait faire des folis pour Gündogan, Arsenal était à l'affût, au même titre que le PSG donc. Mais comme révélé par Marca , avec l'échec de la piste Julian Nagelsmann à Paris, le dossier menant à l'ex-milieu de terrain de Manchester City est tombée à l'eau.

